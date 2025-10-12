Gaziantep'te Kovalamaca Sonrası Motosiklet Sürücüsü Yakalandı

Haberler

Gaziantep'te plakası kapalı ve abartılı egzozlu motosiklet sürücüsü, polis ekiplerinin 3 kilometrelik kovalamacasının ardından yakalandı. Olayda motosikletin durduruluş şekli nedeniyle idari soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te plakasını kapatarak, makas atarak ve abartı egzoz kullanarak trafikte ilerleyen motosiklet sürücüsünü, yaşanan kovalamaca sonucu polis ekipleri çarparak durdu. Sürücünün yakalandığı sırada motosikletin durduruluş şekliyle ilgili idari soruşturma başlatılarak ve İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talebinde bulunuldu.

Gaziantep'te aracının plakasını kapatarak, makas atarak ve abart egzoz kullanarak trafikte seyreden motosiklet sürücüsü, trafik polislerinin yaklaşık 3 kilometre süren kovalamacası sonucu yakalandı. Yakalanan sürücüye, dur ihtarına uymamak, yetersiz ehliyet, plaka kapatmak, abartılı egzoz gibi mevzuat hükümlerinden cezai işlem uygulandı. Olay sonrası yapılan incelemede söz konusu sürücünün daha önce de benzer mevzuat hükümlerinden 12 kez durdurulduğu ve 16 adet trafik para cezası uygulandığı tespit edildi.

Motosikletin durduruluş şekliyle ilgili idari soruşturma ve müfettiş talebi

Olayda motosikletliyi durdurmak isteyen polis ekiplerinin, ani manevra yapması sonucu yaşanan çarpışmayla motosikletin savrularak yol kenarındaki elektrik direğine çarpma anları da yer aldı. Olayda motosikletin durduruluş şeklinin mevzuata uygun olmadığı değerlendirildiğinden konuyla ilgili idari soruşturma başlatılarak ve İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talebinde bulunulduğu öğrenildi. - GAZİANTEP

