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Gaziantep'te köpek saldırısına uğrayan çocuk ve annesi sokak köpeklerinin toplanmasını istedi

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1 yıl önce köpek saldırısına uğrayan 9 yaşındaki Cihan Ezel Deniz ve annesi, sokak köpeklerinin toplanmasını istedi. Anne ve çocuk, yaşadıkları zor süreci anlatarak başka insanların da zarar görmemesi için önlem alınmasını talep etti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1 yıl önce köpek saldırısına uğrayan 9 yaşındaki Cihan Ezel Deniz ve annesi, geride bıraktıkları süreçte zor çok günler geçirdiklerini ifade ederek sokak köpeklerinin toplanmasını istedi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Cihan Ezel Deniz, 7 Eylül 2023'te köpek saldırısına uğradı. Saldırı sonrası kafasında derin yaralar oluşan ve ağır yaralanan Cihan Ezel Deniz ile annesi Pınar Özdemir, sokak köpeklerinin başka insanlara da zarar vermemesi adına toplanması gerektiğini söyledi. Anne Özdemir, 1 yıldır maddi ve manevi açıdan çok zor süreçten geçtiklerini belirterek, "Benim ve oğlumun yaşadığı acıyı hiçbir anne ve çocuğun yaşamasını istemiyorum. O yüzden sokak köpekleri toplanmalı" dedi.

"Bir anne olarak yaşadığım şeyler hiç kolay değildi"

Maddi ve manevi açıdan çok zor süreçten geçtiklerini söyleyen anne Özdemir, "Geçen yıl 6 Eylül'de köyde sokak köpekleri tarafından oğlum saldırıya uğradı. Oğlumun kafasında çok fazla darbe vardı. Omzunda, sırtında darbeler vardı. Kafasına 42 tane dikiş atıldı. 11 gün hastanede yattı. Çok zor bir süreçten geçtik. Hem maddi hem manevi olarak bu süreç bizi çok yordu. Bir anne olarak yaşadığım şeyler hiç kolay değildi. Ben ev hanımıyım, o dönemlerde maddi sıkıntıları çok fazla yaşadım. Oğlumun iyileşme sürecinde çok fazla yıprandığı için çok defa pedagoga götürdüm. Benim herhangi bir gelirim yok. Oğlumun kafasında ısırılan yerlerde saç çıkmıyor. İleriki yaşlarda ona saç ektirmem gerektiğini söyledi doktorlar. Oğlumun saçının yeniden çıkması için yetkililerden yardım bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"Benim ve oğlumun yaşadığı acıyı hiçbir anne ve çocuğun yaşamasını istemiyorum"

Sokak köpeklerinin başka insanlara da zarar vermemesi adına toplanması gerektiğini ifade eden anne Özdemir, "Ben sokak köpeklerinin toplanmasını istiyorum. Hayvan sevgisi olan biriyim. Hayvanlara karşı değilim. Fakat sokak köpeklerinin toplanmasını istiyorum. Benim ve oğlumun yaşadığı acıyı hiçbir anne ve çocuğun yaşamasını istemiyorum" şeklinde konuştu.

"Sadece ben değil her çocuk bu acıyı yaşayabilir"

Köpek saldırısına uğrayan 9 yaşındaki Cihan Ezel Deniz ise "Sokak köpeklerinin hepsinin toplanmasını istiyorum. Sadece ben değil her çocuk bu acıyı yaşayabilir. O dönem benim için çok zor bir süreçti" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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