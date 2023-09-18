Gaziantep'te köpeğin araçla sürüklenmesi olayı

Gaziantep'in Nizip yolu üzerinde bir köpeğin hafif ticari aracın arkasına bağlanarak sürüklendiği anlar kameraya yansıdı. Büyük tepki çeken olay sonrası köpeği araçla sürükleyen şahıs yakalanarak hakkında işlem başlatıldı.

Olay, Gaziantep-Nizip karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, karayolu üzerinde hareket halinde olan 27 Y 4163 plakalı hafif ticari aracın arkasına iple bağlı şekilde yolda sürüklenen köpeği gören vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi.

Büyük tepki çekti

Sosyal medyada paylaşılan ve köpeğin zorla götürüldüğü anlar büyük tepki çekti. Diğer sürücüler korna çalarak uyarsa da şahıs yoluna devam etti. Öte yandan görüntüde yerde sürüklenen köpeğin ayaklarının metrelerce sürüklenmesinin etkisiyle kanadığı yer aldı. Otomobilin arkasına bağlanarak sürüklenen köpeğin öldüğü öğrenildi.

Köpeği araçla sürükleyen şahıs yakalandı

Konu ile ilgili açıklama yapan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, köpeği sürükleyen şahsın gözaltına alındığını açıklayarak, "Sosyal medyada yer alan ilimizde bir köpeğin aracın arkasında sürüklendiği görüntülerle ilgili araç sahibi tespit edilerek İl Jandarma Komutanlığımız tarafından 5199 Sayılı Kanun gereği adli işlem ivedi olarak başlatılmıştır. Bu tür görüntülerin tekrar etmemesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP