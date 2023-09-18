Gaziantep'te Köpeği Sürükleyen Sürücü Kameralara Yansıdı
Gaziantep'te bir sürücü, hafif ticari aracının arkasına ip ile bağladığı köpeği sürükleyerek ilerlerken cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Olay sosyal medyada tepkilere neden oldu.
GAZİANTEP'te, hafif ticari aracın arkasına ip ile köpeği bağlayıp sürükleyen sürücü cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Olay, Gaziantep-Nizip karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracın arkasında ip ile bağlanan köpeğin sürüklendiğini gören yoldaki diğer sürücüler yaşananları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Sosyal medyada yayımlanan görüntülere vatandaşlar tepki gösterirken, güvenlik güçleri sürücünün belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa