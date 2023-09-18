Gaziantep'te Köpeği Sürükleyen Sürücü Kameralara Yansıdı

Gaziantep'te bir sürücü, hafif ticari aracının arkasına ip ile bağladığı köpeği sürükleyerek ilerlerken cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Olay sosyal medyada tepkilere neden oldu.