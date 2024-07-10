Gaziantep'te Kontrolden Çıkan Tır Menfeze Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te kontrolden çıkan tır, yol kenarındaki menfeze devrildi. Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Gaziantep Otoyolu Nizip kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, Şanlıurfa istikametinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan Nihat Evrensel idaresindeki 47 ADG 519 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu savrularak yol kenarındaki menfeze devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 37 yaşındaki sürücü Nihat Evrensel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP