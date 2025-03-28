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Gaziantep'te kontrolden çıkan beton mikseri devrildi: 1 yaralı

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Gaziantep'te kontrolden çıkan beton mikseri devrildi: 1 yaralı Gaziantep'te kontrolden çıkan beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü hafif yaralandı.

Gaziantep'te kontrolden çıkan beton mikseri devrildi: 1 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te kontrolden çıkan beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü hafif yaralandı. Devrilen mikserin yolun büyük kısmını kapatması nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Şehirgösteren Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Kipaş Holding'e ait sürücüsü öğrenilemeyen 46 ADS 683 plakalı beton mikseri, seyir halindeyken kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan beton mikseri, savrularak devrildi. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan sürücüye müdahale ederken polis ekipleri ise kaza bölgesinde önlem aldı. Devrilen mikserin yolun büyük kısmını kapatması ve içerisindeki betonun yola devrilmesi nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR DÖNEK - 3.Sayfa
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