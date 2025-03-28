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Gaziantep'te Beton Mikserinin Devrilmesi Trafiği Kilitledi

Gaziantep'te Beton Mikserinin Devrilmesi Trafiği Kilitledi
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Gaziantep'te kontrolden çıkan bir beton mikseri devrildi. Sürücüsü hafif yaralanırken, devrilen mikser yolun büyük kısmını kaplayarak trafikte uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te kontrolden çıkan beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü hafif yaralandı. Devrilen mikserin yolun büyük kısmını kapatması nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Şehirgösteren Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Kipaş Holding'e ait sürücüsü öğrenilemeyen 46 ADS 683 plakalı beton mikseri, seyir halindeyken kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan beton mikseri, savrularak devrildi. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan sürücüye müdahale ederken polis ekipleri ise kaza bölgesinde önlem aldı. Devrilen mikserin yolun büyük kısmını kapatması ve içerisindeki betonun yola devrilmesi nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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