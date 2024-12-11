Üye Girişi
Haberler
Muhalifler, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor'u tamamen ele geçirdi

Esad'ın giderayak kurduğu kirli plan da çöktü

 Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş

Uçağa binerken hazırladığı listeyi İsrail'e vermiş

 Beyaz Saray: 2012'de Suriye'de kaçırılan Austin Tice'ın bulunması için Türklerle çalışıyoruz

"Onu kurtarabilmek için Türklerle birlikte çalışıyoruz"
Türkiye'nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi'nin akıbeti belli oldu

Süleyman Şah Türbesi'nin akıbeti belli oldu

Gaziantep'te Kış Lastiği Denetimleri Başladı

Gaziantep'te Kış Lastiği Denetimleri Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te zorunlu kış lastiği denetimlerinde kurallara uymayan araç ve sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetimlerde kış lastiği bulunmayan araç sahiplerine 4 bin 69 TL ceza kesildi.

Gaziantep'te kış lastiği denetimlerinde kurallara uymayan araç ve sürücülere cezai işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığınca Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı. Denetimlerde yük ve yolcu taşıyan araçlar ile ticari araçların lastiklerinin diş derinlikleri ölçüldü. Kış lastiği bulunmayan veya kurallara uygun olmayan araç sürücülerine 4 bin 69 TL cezai işlem uygulandı.

Denetim sırasında araç sürücülerine kusurlu lastik üzerinden bilgilendirme yapılarak, kış lastiği kullanımının can ve mal güvenliği açısından önemi anlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Netanyahu'dan Suriyeli muhaliflere tehdit: Ağır bedel ödetiriz
img

Esad'ın giderayak kurduğu kirli plan da çöktü
img

Esad devrilince Türkiye'de ilanlar arttı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Soli Özel kimdir? Soli Özel kaç yaşında, nereli? Soli Özel'in hayatı ve kariyeri! Hamdi Ulukaya kimdir ve nereli? Hamdi Ulukaya ne iş yapıyor? Esra Erol ''Keskin Ailesi'' olayı nedir? İvana Sert kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu İvana Sert kaç yaşında, nereli? İvana Sert biyografisi! Mahmut Arıkan kimdir? Halk Tv konuğu Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli? Mahmut Arıkan biyografisi! HALKA ARZ || Sümer Varlık Yönetim halka arz oldu mu? Sümer Varlık Yönetim halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı şifresiz mi? HGS nasıl hacklendi? 11 Aralık HGS uygulamasından bildirim geliyor mu? HGS uygulaması hacklendi mi? PTT'den açıklama geldi! HGS uygulamasına siber saldırı mı oldu? SON DAKİKA DEPREM! 11 Aralık deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü kaç, nerede hissedildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.