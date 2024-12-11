Gaziantep'te Kış Lastiği Denetimleri Başladı

Gaziantep'te kış lastiği denetimlerinde kurallara uymayan araç ve sürücülere cezai işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığınca Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı. Denetimlerde yük ve yolcu taşıyan araçlar ile ticari araçların lastiklerinin diş derinlikleri ölçüldü. Kış lastiği bulunmayan veya kurallara uygun olmayan araç sürücülerine 4 bin 69 TL cezai işlem uygulandı.

Denetim sırasında araç sürücülerine kusurlu lastik üzerinden bilgilendirme yapılarak, kış lastiği kullanımının can ve mal güvenliği açısından önemi anlatıldı. - GAZİANTEP