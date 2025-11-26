Gaziantep'te Kırmızı Işık İhlali Yapan 990 Sürücüye 2 Milyon TL Ceza

Gaziantep'te düzenlenen trafik uygulamalarında kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 990 araç sürücüsüne, toplam 2 milyon 145 bin 330 TL cezai işlem uygulandı. Araçların kırmızı ışık ihlal anları ise dron kamerasına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son 10 gün içerisinde dron destekli trafik uygulaması yaptı. Uygulama sonucunda kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 990 araç sürücüsüne toplam 2 milyon 145 bin 330 TL cezai işlem uygulandı. Araçların kırmızı ışık ihlal anları ise dron kamerası ile kaydedildi. - GAZİANTEP