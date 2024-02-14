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Gaziantep'te kırmızı ışık ihlali yapan 8 sürücüye 58 bin lira ceza

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Gaziantep'te dron destekli yapılan trafik uygulamalarında kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 8 araç sürücüsüne toplam 58 bin 568 TL cezai işlem uygulandı. Araçların kırmızı ışık ihlal anları ise dron kamerasına yansıdı.

Kırmızı ışık ihlali yapan 8 sürücüye 58 bin lira ceza

GAZİANTEP - Gaziantep'te, dron destekli yapılan trafik uygulamalarında kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 8 araç sürücüsüne toplam 58 bin 568 TL cezai işlem uygulandı. Araçların kırmızı ışık ihlal anları ise dron kamerasına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Oğuzeli kavşağında dron destekli trafik uygulaması yaptı. Uygulama sonucunda kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 8 araç sürücüsüne toplam 58 bin 568 TL cezai işlem uygulandı. Araçların kırmızı ışık ihlal anları ise dron kamerası ile kaydedildi.

Kentin farklı noktalarında benzer uygulamaların devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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