Gaziantep'te Kilitli Odada Anne ve Kızı Ölü Bulundu

Kilitli odada ölü bulunan anne ve kızının cenazeleri yakınlarına teslim edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te kilitli bulundukları odada ölü bulunan anne ve kızının cenazeleri, adli tıp kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin 75. Yıl mahallesi 86046 Nolu Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki Seçil Kaymakçı ile 3 yaşındaki kızı Nilvara'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, evin bir odasının kilitli olduğunu tespit etti. İtfaiye ekipleri tarafından açılan odada anne ve kızını yerde hareketsiz şekilde buldu. Oda içerisinde duman tespit eden ekipler, yaptıkları incelemenin ardından beşiğin yandığını ve anne ve 3 yaşındaki kızının yanmanın etkisiyle meydana gelen karbonmonoksit gazından etkilenerek hayatını kaybettiğini değerlendirerek çalışma başlattı.

Cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Hayatını kaybeden 27 yaşındaki Seçil Kaymakçı ve 3 yaşındaki kızı Nilvara Kaymakçı'nın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki yapılan incelemenin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.