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Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 zanlı yakalandı

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Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 zanlı yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) destekli operasyon başlattı.

Bu kapsamda çeşitli adreslere operasyon yapan ekipler, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 zanlıyı yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

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