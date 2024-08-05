Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te polis ekiplerinin operasyonu sonucunda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda kasten adam öldürme suçundan 25 yıl cezası bulunan 1 şüpheli, hırsızlık ve yağma suçlarından da 15 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 2 şüpheli şahıs yakalandı. - GAZİANTEP