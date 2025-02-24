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Gaziantep'te kesinleşmiş cezası bulunan 3 firari yakalandı

Gaziantep'te kesinleşmiş cezası bulunan 3 firari yakalandı
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Gaziantep'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 3 şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 3 şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Oğuzeli, Şahinbey ile Şehitkamil ilçelerinde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi 18 ayrı suç kaydı bulunan ve hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahıs, yağma suçundan 10 ayrı suç kaydı bulunan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Y. isimli şahıs ile hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.N.Ç. isimli şahıs saklandıkları adreslerde yakalandı.

Şüpheli şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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