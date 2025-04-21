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Gaziantep'te kesinleşmiş 17 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı

Gaziantep'te kesinleşmiş 17 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı
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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından tehdit, yaralama ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından tehdit, yaralama ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, tehdit, yaralama ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçları olmak üzere 6 ayrı suçtan aranan ve hakkında 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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