Üye Girişi
Haberler
CHP lideri Özel'den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak

Özel'den bomba Öcalan iddiası

 Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti

Sanık sandalyesine oturan başhekimden Fırat Sarı'yı zora sokacak itiraf

 Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti ilk adımı attı
'Ahmet Özer' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı

İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi, İmamoğlu çileden çıktı

Gaziantep'te Kaybolan Kadın Karasu Çayı'nda Ölü Bulundu

Gaziantep'te Kaybolan Kadın Karasu Çayı'nda Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kaybolan 58 yaşındaki Dudu Göğebakan, Karasu Çayı'nda ölü olarak bulundu. Ailesinin aramalarının ardından yapılan incelemelerde kadının daha önce psikolojik sorunları olduğu ve 6 Şubat'taki depremlerde yakınlarını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde haber alınamayan 58 yaşındaki kadın, Karasu Çayı'nda ölü bulundu.

Olay, sabah erken saatlerde İslahiye ilçesi kırsal Ağalarobası Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle kırsalında besicilik yapan Göğebakan ailesi, uyandıklarında Dudu Göğebakan'ı (58) hiçbir yerde bulamayınca aramalara başlayarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Dudu Göğebakan, kendisini arayan yakınları tarafından kaldıkları yerden 1 kilometre uzaklıktaki Karasu Çayı'nda hareketsiz bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerinde ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Ölü bulunan Dudu Göğebakan'ın 6 Şubat depremlerinde kızı, damadı ve 4 torununu kaybettiği, daha önce de bir kaç kez kayboldu ve son zamanlarda psikolojik sorunları bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Sanık sandalyesine oturan başhekimden Fırat Sarı'yı zora sokacak itiraf
img

Trump, yeni ticaret savaşını başlattı: Üç ülkeye ağır gümrük vergisi
img

Makyajsız hali İzzet Altınmeşe'ye benzetilen Wanda her yerini açtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ali Palabıyık Fenerbahçe Beşiktaş maçı itirafı ne, ne dedi? Adana ASKİ su kesintisi! 26-27 Kasım Yüreğir, Çukurova, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 26-27 Kasım Karatay, Meram, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Oğuzeli 26-27 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Döşemealtı 26-27 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 26-27 Kasım Kağıthane, Güngören, Başakşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Kasım Haymana, Gölbaşı, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 26-27 Kasım Ödemiş, Seferihisar, Selçuk su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Neşeli Günler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Neşeli Günler filmi ne zaman, nerede çekildi? Bir Gece Masalı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 14. bölüm fragmanı izleme link var mı? CANLI maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Şampiyonlar Ligi maçları nereden izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.