Gaziantep'te Kaybolan Alzaymır Hastası Yaralı Halde Bulundu

Gaziantep'te kaybolan alzaymır hastası, jandarma ekipleri tarafından 2 saat süren çalışma sonucunda yaralı halde bulunarak hastaneye sevk edildi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri, 3 Aralık tarihinde sabah saat 8'de evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan 72 yaşındaki alzaymır hastası için seferber oldu. 2 saat süren arama sonucunda kayıp şahıs aynı gün 17.00 sıralarında jandarma ekipleri tarafından evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta, kayalık arazi içinde ayağı kırık vaziyette bulundu. Yaşlı adam, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından koordineli olarak yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda bulunduğu yerden kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Yaralının hastası şahsın durumunun iyi olduğu belirtildi. - GAZİANTEP