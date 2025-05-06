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Gaziantep'te Kasten Öldürme Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te Kasten Öldürme Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
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Gaziantep'te kasten öldürme suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan İ.A., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te kasten öldürme suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde kasten öldürme suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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