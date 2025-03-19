Gaziantep'te Kasten Öldürme Cezası Olan Firari Yakalandı
Gaziantep'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla, kasten öldürme suçundan 27 yıl hapis cezası kesinleşmiş olan M.Ş. isimli şahıs yakalandı ve tutuklandı.
Gaziantep'te jandarma ekiplerinin operasyonunda kasten öldürme suçundan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyon neticesinde kasten öldürme suçundan hakkında 27 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa