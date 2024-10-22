Gaziantep'te Kasten Adam Öldürme Suçundan Aranan Firari Yakalandı
Gaziantep'te kasten adam öldürme suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari E.G. yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te kasten adam öldürme suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde kasten öldürme suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde yakalandı. Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP