Gaziantep'te Kasksız Motosiklet Kullanan Kişiye Ceza

Gaziantep'te, sosyal medyada kasksız ve tehlikeli motosiklet kullandığını paylaşan yaşı küçük sürücü ve motosiklet sahibine ceza kesildi. Emniyet ekipleri, kamu güvenliğini tehlikeye atan bu durumu tespit ederek idari para cezası uyguladı.

Gaziantep'te kasksız ve tehlikeli şekilde motosiklet kullandığı anları sosyal medyada paylaşan yaşı küçük sürücü ve motosiklet sahibine ceza kesildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tehlikeli şekilde motosiklet kullanan ve o anları sosyal medyada paylaşan şahsa yönelik çalışma yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü ihbar olarak değerlendiren ekipler, yaşı küçük sürücünün kasksız ve tehlikeli şekilde motosiklet kullandığını, ayrıca motosiklette abart egzoz bulunduğunu tespit etti.
Kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek ihlaller nedeniyle, yaşı küçük sürücü ve motosiklet sahibine idari para cezası uygulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
