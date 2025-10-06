Gaziantep'te Kasksız Motosiklet Kullanan Kişiye Ceza

Gaziantep'te kasksız ve tehlikeli şekilde motosiklet kullandığı anları sosyal medyada paylaşan yaşı küçük sürücü ve motosiklet sahibine ceza kesildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tehlikeli şekilde motosiklet kullanan ve o anları sosyal medyada paylaşan şahsa yönelik çalışma yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü ihbar olarak değerlendiren ekipler, yaşı küçük sürücünün kasksız ve tehlikeli şekilde motosiklet kullandığını, ayrıca motosiklette abart egzoz bulunduğunu tespit etti.

Kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek ihlaller nedeniyle, yaşı küçük sürücü ve motosiklet sahibine idari para cezası uygulandı. - GAZİANTEP