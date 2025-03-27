Gaziantep'te kasası açık halde seyreden kamyonet tehlike saçtı
Gaziantep'te kasası açık halde seyreden kamyonet cep telefonu kamerasına yansıdı.
Gaziantep'te kasası açık halde seyreden kamyonet cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Şehitkamil ilçesi Mezarlık Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 27 L 4454 plakalı kamyonet, yoğun trafikte kasa kapağı açık şekilde seyretti. Kasasındaki yüklerle trafikte ilerleyen kamyonetin tehlikeli yolculuğu bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa