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Gaziantep'te kasası açık halde seyreden kamyonet tehlike saçtı

Gaziantep'te kasası açık halde seyreden kamyonet tehlike saçtı
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Gaziantep'te kasası açık halde seyreden kamyonet cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te kasası açık halde seyreden kamyonet cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Mezarlık Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 27 L 4454 plakalı kamyonet, yoğun trafikte kasa kapağı açık şekilde seyretti. Kasasındaki yüklerle trafikte ilerleyen kamyonetin tehlikeli yolculuğu bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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