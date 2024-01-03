Gaziantep'te Kamu Kurumuna Ait Metal Malzemeleri Çalan Şüpheliler Yakalandı

Gaziantep'te bir kamu kurumuna ait kullanım dışı metal malzemeleri çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir kamu kurumuna ait kullanım dışı metal malzemelerin çalınması olayı ile ilgili çalışma yaptı. JASAT timlerince yapılan titiz planlama ve takip çalışmaları sonucu kamu kurumuna ait malzemeleri pikap araç ile çaldığı tespit edilen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Tamamlanan yasal işlemlerinin adli mercilerce sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlıkta kullanılan araca el koyan jandarma ekipleri, ele geçirilen çalıntı malzemeleri ise kuruma teslim etti. - GAZİANTEP