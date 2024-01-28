Gaziantep'te Kaçak Göçmen Organizatörlerine Operasyon: 47 Kişi Yakalandı

Gaziantep'te kaçak göçmen organizatörlerine yönelik 'Kalkan' operasyonunda 47 organizatör yakalandı. Yakalanan organizatörlerden 19'u tutuklanırken, 9 araca ise el konuldu.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Ocak 2024 itibarıyla Gaziantep - Suriye sınır hattı boyunca 'göçmen kaçakçılığı' suçunu organize olarak işleyen suç örgütlerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda 47 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

19 organizatör tutuklandı

Yakalanan organizatörlerden 19'u sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 28 organizatör ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 9 araca ise el konuldu.

Yol izin belgesiz seyahat eden şahıslara 1 milyon liralık idari yaptırım

Öte yandan, 'yol izin belgesiz' olarak şehirlerarası seyahat eden "Geçici Koruma" kapsamındaki yabancı uyruklu çok sayıda şahsa da 1 milyon 622 bin 345 TL idari yaptırım uygulandığı öğrenildi. - GAZİANTEP