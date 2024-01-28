Gaziantep'te Kaçak Göçmen Organizatörlerine Operasyon: 47 Kişi Yakalandı
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep - Suriye sınır hattında göçmen kaçakçılığı suçunu organize olarak işleyen suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 47 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Tutuklanan 19 kişi cezaevine gönderilirken, 9 araca el konuldu. Ayrıca, yol izin belgesiz seyahat eden yabancı uyruklu kişilere 1 milyon 622 bin 345 TL idari yaptırım uygulandığı belirtildi.
Gaziantep'te kaçak göçmen organizatörlerine yönelik 'Kalkan' operasyonunda 47 organizatör yakalandı. Yakalanan organizatörlerden 19'u tutuklanırken, 9 araca ise el konuldu.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Ocak 2024 itibarıyla Gaziantep - Suriye sınır hattı boyunca 'göçmen kaçakçılığı' suçunu organize olarak işleyen suç örgütlerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda 47 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.
19 organizatör tutuklandı
Yakalanan organizatörlerden 19'u sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 28 organizatör ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 9 araca ise el konuldu.
Yol izin belgesiz seyahat eden şahıslara 1 milyon liralık idari yaptırım
Öte yandan, 'yol izin belgesiz' olarak şehirlerarası seyahat eden "Geçici Koruma" kapsamındaki yabancı uyruklu çok sayıda şahsa da 1 milyon 622 bin 345 TL idari yaptırım uygulandığı öğrenildi. - GAZİANTEP