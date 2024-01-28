Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Kaçak Göçmen Organizatörlerine Operasyon: 47 Kişi Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep - Suriye sınır hattında göçmen kaçakçılığı suçunu organize olarak işleyen suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 47 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Tutuklanan 19 kişi cezaevine gönderilirken, 9 araca el konuldu. Ayrıca, yol izin belgesiz seyahat eden yabancı uyruklu kişilere 1 milyon 622 bin 345 TL idari yaptırım uygulandığı belirtildi.

Gaziantep'te kaçak göçmen organizatörlerine yönelik 'Kalkan' operasyonunda 47 organizatör yakalandı. Yakalanan organizatörlerden 19'u tutuklanırken, 9 araca ise el konuldu.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Ocak 2024 itibarıyla Gaziantep - Suriye sınır hattı boyunca 'göçmen kaçakçılığı' suçunu organize olarak işleyen suç örgütlerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda 47 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

19 organizatör tutuklandı

Yakalanan organizatörlerden 19'u sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 28 organizatör ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 9 araca ise el konuldu.

Yol izin belgesiz seyahat eden şahıslara 1 milyon liralık idari yaptırım

Öte yandan, 'yol izin belgesiz' olarak şehirlerarası seyahat eden "Geçici Koruma" kapsamındaki yabancı uyruklu çok sayıda şahsa da 1 milyon 622 bin 345 TL idari yaptırım uygulandığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Suriye Göçmen 3.Sayfa Haberler

Bakmadan Geçme

28 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Sarıyer İtalyan kilisesi nerede? Kilisede ölen var mı? Sarıyer Santa Maria Kilisesi nerede? Emekli maaşı 17 bin TL mi olacak? Emekli maaşları asgari ücret seviyesine artırılacak mı? AK Parti Beydağ Belediye Başkan adayı kim? AK Parti İzmir Beydağ Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Bergama Belediye Başkan adayı kim? AK Parti İzmir Bergama Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı kim? AK Parti İzmir Bayraklı Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Bayındır Belediye Başkan adayı kim? AK Parti İzmir Bayındır Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Balçova Belediye Başkan adayı kim? AK Parti İzmir Balçova Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Şanlıurfa (İLÇE) belediye başkan adaylar kimler? Karaköprü , Karaköprü, Haliliye, Birecik, Halfeti, Suruç, Siverek, Ceylanpınar, Harran , .. Fiorentina Inter maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Fiorentina Inter ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Sevilla Osasuna maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Sevilla Osasuna ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Lazio Napoli maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Lazio Napoli ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? PSG Brest maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? PSG Brest ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? B.Dortmund - Bochum maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? B.Dortmund - Bochum ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Fenerbahçe Ankaragücü maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Fenerbahçe Ankaragücü ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title