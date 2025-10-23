Haberler

Gaziantep'te Kadın Acil Destek Uygulaması 895 Kadına Yüklendi

Güncelleme:
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Eylül ayında 895 kadına Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını yükleyerek bilgilendirme yaptı. Ayrıca, 735 erkek vatandaşa da farkındalık eğitimi verildi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri, Eylül ayında 895 kadına Kadın Acil Destek ( Kades ) uygulamasını yükleyerek bilgilendirmelerde bulundu.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadın Acil Destek ( Kades ) uygulamasının tanıtımını yaptı. Ekipler, Eylül ayında 895 kadının telefonuna aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında cihaz konum bilgisi açarak bir tuşla Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmalarını sağlayan ve olay yerine en yakın devriyenin sevk edildiği KADES uygulamasını yükleterek bilgilendirmede bulundu.

Ekiplerin icra ettiği faaliyetler kapsamında 735 erkek vatandaşa da farkındalık eğitimi verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
