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Gaziantep'te Kadın Acil Destek (KADES) Uygulaması Tanıtıldı

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen KADES uygulamasının tanıtımını yaparak, daha fazla kadın vatandaşın uygulamayı telefonuna yüklemesini sağlamaya devam ediyor. 6 aylık süre içinde 9 bin 502 kadın vatandaşa KADES uygulaması yüklendi ve aile içi şiddet olaylarında acil çağrı merkezine ulaşmaları sağlandı. Ayrıca 15 bin 129 erkek vatandaşa da farkındalık eğitimi verildi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri "Kadın Acil Destek ( Kades )" uygulamasının tanıtılmasına yönelik bilgilendirme faaliyeti yaptı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen "Kades (Kadın Acil Destek)" uygulamasının tanıtımını yapmak ve uygulamanın daha fazla kadın vatandaşımızın telefonuna yüklemesini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Kent genelinde 6 aylık sürede icra edilen faaliyetler sonucunda 9 bin 502 kadın vatandaşa telefonuna aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında cihaz konum bilgisi açarak bir tuşla Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını sağlayan ve olay yerine en yakın devriyenin sevk edildiği bir uygulama olan KADES Aplikasyonu yüklendi, uygulama ile Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgilendirme de yapıldı. Diğer yandan 15 bin 129 erkek vatandaşa da farkındalık eğitimi verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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