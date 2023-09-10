Gaziantep'te Kaçan Şüphelinin Adresinde 5 Çalıntı Motosiklet Bulundu
Gaziantep'te dur ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin adresinde yapılan aramada 5 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep'te "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin adresinde 5 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malazgirt Mahallesi'nde dur ihtarına uymayarak kaçan motosikletli şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı. Yakalanan şüphelinin ikametindeki garajda yapılan aramada 5 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa