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Gaziantep'te Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonlarında 266 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonlarında 266 Şüpheli Yakalandı
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Gaziantep'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda Eylül ayı içerisinde kaçakçılık ve uyuşturucuyla ilgili 259 olaya müdahale edildi ve 266 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve kaçak ürünler ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonlarda 259 olaya müdahale edilerek 266 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında Eylül ayı içerisinde icra edilen faaliyetlerde 259 olaya müdahale edildi. Olaylara karıştığı tespit edilen 266 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

İcra edilen operasyonlarda yapılan aramalarda 36 kilo 875 gram skunk, 3 kilo 608 gram esrar, 167 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 348 gram metamfetamin, 49 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 13 bin 990 paket kaçak sigara, 22 bin adet makaron, 12 bin 757 kilo kaçak tütün, 152 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 152 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu aksesuarı, 9 bin 850 kilogram kaçak deterjan, 14 bin 400 TL suç geliri para, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık gaziantep Jandarma Güvenlik 3-sayfa Sağlık Hukuk Eylül

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