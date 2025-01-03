Gaziantep'te Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonları: 251 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te kaçakçılık olayları ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik jandarma ekiplerince son bir ayda yapılan operasyonlarda 251 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik Aralık ayı içerisinde çok sayıda operasyon yapıldı. İcra edilen faaliyetlerde 239 olaya müdahale edilerek 251 şüpheli yakalandı. Şüpheli şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 248 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 62 bin 181 adet sahte markalı gıda maddesi, 28 bin 230 adet muhtelif marka ambalajı, 585 litre sahte alkol, 168 litre etil/metil alkol, 268 adet alkol yapımında kullanılan kit, 12 bin 615 paket gümrük kaçağı sigara, 225 adet elektronik sigara, 161 kilogram kaçak tütün, 78 adet puro, 61 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 343 kilogram gümrük kaçağı çay, 4 bin 780 adet makaron, 103 adet gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı, 89 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 10 gram skunk, 300 gram esrar, 309 gram metamfetamin, 210 gram bonzai, 850 adet uyuşturucu hap, 65 adet cinsel içerikli ürün, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 44 bin 300 TL suç gelirinden elde edilen para, 7 bin 740 adet banknot kağıdı, 7 adet sahte evrak, 9 adet suçta kullanılan araç ele geçirildi. - GAZİANTEP