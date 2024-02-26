Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda 6 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde düzenlenen "mercek" operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılara yönelik mercek operasyonu yapıldı. Oğuzeli, Şahinbey, Nizip ve İslahiye ilçelerinde belirlenen adreslere baskın yapıldı. O.B., M.B., A.U. M.A.Y., A.G. ve M.Ş. isimli şahıslara ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 11 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 22 adet şarjör, 85 adet tabanca fişeği, 1 adet cep telefonu, 1 adet suça konu not defteri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan M.Ş. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Diğer 5 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Jandarma Güvenlik Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

TRABZON İFTAR VAKTİ | Trabzon iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! TEKİRDAĞ İFTAR VAKTİ | Tekirdağ iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Eyüp Eroğlu kimdir? AK Parti Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu kaç yaşında, nereli? Ahmet Metin Genç kimdir? AK Parti Trabzon Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç kaç yaşında, nereli? Mehmet Çakın kimdir? AK Parti Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın kaç yaşında, nereli? Abdulahat Arvas kimdir? AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas kaç yaşında, nereli? Ahmet Mümtaz Taylan Kızılcık Şerbeti'ne mi giriyor? Kızılcık Şerbeti yeni Apo kim oldu? Celal Köse kimdir? AK Parti Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse kaç yaşında, nereli? Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu davet polemiği nedir? İmamoğlu, Sirkeci- Kazlıçeşme açılışına davet edildi mi? SAMSUN İFTAR VAKTİ | Samsun iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maç hakemleri belli oldu mu? Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İstanbul anket sonuçları nedir? KIZILCIK ŞERBETİ APO DİZİDEN AYRILDI MI? Settar Tanrıöğen'in yerine hangi oyuncu geliyor? İşte o isim! Faruk Özlü kimdir? AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü kaç yaşında, nereli? Mustafa Tutuk kimdir? AK Parti Yalova Belediye Başkan adayı Mustafa Tutuk kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title