Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda 382 Bin 500 Adet Makaron Ele Geçirildi

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından mayıs ayında yapılan kaçakçılık operasyonunda 382 bin 500 adet makaron ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Mayıs ayında kaçakçılıkla mücadeleye yönelik kent genelinde çok sayıda operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 382 bin 500 adet makaron, 82 bin 337 adet kaçak tıbbi ilaç, 35 bin 220 adet gümrük kaçağı sigara, bin 346 adet kaçak emtia ürün, bin 104 litre sahte/kaçak alkol, 630 adet elektronik sigara, 146 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet ruhsatsız tüfek, 146 adet şarjör ve bin 805 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında yakalanan 280 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. - GAZİANTEP