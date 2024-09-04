Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda 326 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te jandarmanın son bir ayda yaptığı kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirilirken, 326 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ağustos ayı içerisinde kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çok sayıda operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda 326 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.

İcra edilen operasyonlarda yapılan aramalar neticesinde 3 kilo 435 gram esrar, 2 kilo 800 gram skunk, 208 kök kenevir bitkisi, 350 adet cinsel uyarıcı hap, 100 gram metamfetamin, 5 gram eroin, 27 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 7 adet uyuşturucu hap, 12 bin 340 paket kaçak sigara, 22 bin adet makaron, 175 kilo kaçak çay, 163 kilo kaçak tütün, 56 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 36 adet gümrük kaçağı klima, 10 bin litre kaçak motorin, 9 bin 450 kilo kaçak deterjan, 2 bin 350 adet sahte ambalaj ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. - GAZİANTEP