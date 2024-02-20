Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: Ruhsatsız Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Güncelleme:

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Nurdağı ilçesinde bir iş yerine düzenlediği baskında ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirdi. İş yeri sahibi ve 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, yurt genelindeki kaçakçılıkla mücadele kapsamında Nurdağı ilçesinde bir iş yerine baskın düzenledi. Operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. İş yeri sahibi ve 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yurt genelinde düzenlenen "Mercek" operasyonları kapsamında, Nurdağı ilçesinde H.K. isimli şahsa ait işyerinde uzun namlulu silah ve tabancaların olduğunun tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bahse konu iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4 adet ruhsatsız uzun namlulu silah, 3 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet şarjör, bin 488 adet tabanca fişeği, 268 adet uzun namlulu silah fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi H.K. ile M.K. ve K.K. isimli iki kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2024'te ek MTV olacak mı? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddia hakkında açıklama yaptı YABANİ 23. BÖLÜM 2.FRAGMAN İZLE: Yabani dizisi hangi gün? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ayşe Yıldız kimdir? 20 Şubat Yemekteyiz 'Ayşe' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı? 3. CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK? Baharın habercisi cemrenin 3.'sü ne zaman düşecek? MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Öğretmen ataması yapılacak mı? Branş dağılımı belli oldu mu? 21 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 21 Şubat Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Survivor Derya Durmuşlar neden öldü? Derya Durmuşlar kimdir? KIZIL GONCALAR ZEYNEP KİMDİR? Mina Demirtaş kaç yaşında? FIP nedir? Kedilerde FIP hastalığı nedir? Tedavisi var mı? Fatmagül Çevik kimdir, kaç yaşında? Avrupa Halter Şampiyonası'nda Fatmagül Çevik kaç kilo kaldırdı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Hande Sarıoğlu Yağmur Çevik'e sert çıktı! Söylemezsem Olmaz programında gergin anlar: Hande Sarıoğlu'nu ne kızdırdı? İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Dolar ne kadar, 1 dolar kaç lira? 20 Şubat güncel dolar kuru! Dolar kuru yükseliyor mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title