Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 11 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek, 58 adet fişek, 4 adet şarjör ve çeşitli silah parçaları ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep'te polis ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7-8 Temmuz tarihlerinde kent merkezinde operasyon yaptı. Operasyonlarda 11 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek 58 adet fişek, 4 adet şarjör ile çeşitli silah parçaları ve çevirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP