Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte alkol imal ve ticaretine yönelik yapılan operasyonda; 536 şişe sahte dökme alkol, 96 litre sahte dökme alkol, 70 litre etil alkol, 450 ml viski aroması, 150 adet boş içki şişesi, 128 adet şişe kapağı, 17,5 kilogram nargile tütünü, 28 paket puro ile 1 adet tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. - GAZİANTEP