Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 3 Tabanca ve 2 Av Tüfeği Ele Geçirildi
Güncelleme:
Gaziantep'te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 3 tabanca, 2 otomatik av tüfeği ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde belirlenen adrese baskın yapıldı. Adreste yapılan aramalarda 3 adet tabanca, 2 adet otomatik av tüfeği, 385 adet fişek ile çok sayıda muhtelif silah parçası ile kurusıkı silahları çevirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
