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Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 1 Milyon 119 Bin TL Değerinde Elektronik Eşya Ele Geçirildi

Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 1 Milyon 119 Bin TL Değerinde Elektronik Eşya Ele Geçirildi
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Gaziantep'te yapılan denetimlerde piyasa değeri 1 milyon 119 bin TL olan kaçak PS5 oyun konsolu, cep telefonları ve diğer elektronik eşyalar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te 2 araçta yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyon 119 bin TL olan oyun konsolu, cep telefonu ve elektronik eşya ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Nizip ilçesinde çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde M.İ. ve Y.N. isimli şahıslara ait araçlarda arama yapıldı.

Adli arama neticesinde piyasa değeri toplam 1 milyon 119 bin TL olan 10 adet gümrük kaçağı PS5 oyun konsolu, 146 adet gümrük kaçağı PS5 oyun kolu, 605 adet gümrük kaçağı elektronik eşya ve 9 adet gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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