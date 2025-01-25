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Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 1.25 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 1.25 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi
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Gaziantep'te jandarma ekipleri, bir iş yerinde yapılan operasyonda 1 milyon 250 bin TL değerinde gümrük kaçağı malzeme ve çeşitli elektronik ürünler ele geçirdi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda 1 milyon 250 bin TL değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında Oğuzeli ilçesinde bir şahsa ait iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, S.A. isimli şahsa ait iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 250 bin TL olan 50 adet cep telefonu, 22 adet akıllı kol saati, 37 adet kablosuz kulaklık ve diğer kaçak ürünler ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheli S.A. hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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