Gaziantep'te kaçak silah çetesi çökertildi: 46 silah ele geçirildi - Haberler

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Gaziantep'te kaçak silah çetesi çökertildi: 46 silah ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te kaçak silah çetesi çökertildi: 46 silah ele geçirildi

Gaziantep'te kaçak silah çetesini operasyonla çökerten polis ekiplerinin baskın yaptığı iki iş yerinde 46 silah ele geçirildi, 2 çete üyesi gözaltına alındı.

Gaziantep'te kaçak silah çetesini operasyonla çökerten polis ekiplerinin baskın yaptığı iki iş yerinde 46 silah ele geçirildi, 2 çete üyesi gözaltına alındı.

Gaziantep'te Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yasa dışı silah satışı ve imalatı yapan çeteyi operasyonla çökertti. Yürütülen asayiş çalışmaları çerçevesinde çetenin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Çeteyi uzun süre teknik ve fiziki takibe alan polis ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.

46 tüfek ile tabanca çıktı

Şahinbey ilçe merkezinde belirlenen 2 iş yerine eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, işyerlerinde detaylı arama yaptı. Yapılan aramalarda 19 av tüfeği, 19 kuru sıkı tabanca, 5 otomatik tüfek ile kuru sıkıdan gerçeğe çevrilmiş 3 tabanca ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'ndan işlem başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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