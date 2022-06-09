Gümrük kaçağı 16 bin paket sigara ile 826 kilo çay ele geçirildi: 9 gözaltı - Haberler

Gümrük kaçağı 16 bin paket sigara ile 826 kilo çay ele geçirildi: 9 gözaltı

GAZİANTEP Gaziantep kent merkezi ve Nizip ilçesinde yapılan operasyon sonucu gümrük kaçağı olduğu belirlenen 16 bin 20 paket sigara ile 826 kilogram çay ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde il merkezi ve Nizip ilçesin kaçakçılık operasyonu yaptı. Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 16 bin 20 paket gümrük kaçağı sigara ile 826 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

yakalanan 9 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.