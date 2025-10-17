Gaziantep'te Kaçak Sigara Operasyonu: 43 Bin Paket Ele Geçirildi

Gaziantep'te kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonda saman balyalarının arasına gizlenmiş 43 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde, polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan kamyonetin dorsesinde arama yapıldı. Aramalar sonucunda, saman balyalarının arasına gizlenmiş halde 43 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli yasal işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - GAZİANTEP