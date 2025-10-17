Haberler

Gaziantep'te Kaçak Sigara Operasyonu: 43 Bin Paket Ele Geçirildi

Gaziantep'te Kaçak Sigara Operasyonu: 43 Bin Paket Ele Geçirildi
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, saman balyaları arasına gizlenmiş 43 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonda saman balyalarının arasına gizlenmiş 43 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde, polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan kamyonetin dorsesinde arama yapıldı. Aramalar sonucunda, saman balyalarının arasına gizlenmiş halde 43 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli yasal işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
