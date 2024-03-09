Gaziantep'te Kaçak İçki Operasyonunda 102 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından kaçak içki operasyonunda 102 litre kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak içki operasyonu yapıldı. Bu kapsamda Şahinbey ilçesinde bir iş yerine yapılan operasyonda, 102 litre kaçak alkollü içki ile 8 litre anason ve viski kiti ele geçirildi.

Olayda gözaltına alınan G.Ç. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP