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Gaziantep'te Kaçak Göçmen Organizatörleri Suçüstü Yakalandı

Gaziantep'te Kaçak Göçmen Organizatörleri Suçüstü Yakalandı
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Gaziantep'te jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan 3 kişiyi suçüstü yakalayarak tutukladı. Operasyonda yasadışı yollardan ülkeye giren düzensiz göçmenler de ele geçirildi.

Gaziantep'te kaçak göçmen organizatörü 3 şahıs jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Hudut gerisinde ve il genelinde icra edilen operasyonlar kapsamında ülkeye yasadışı yollardan geçen düzensiz göçmenleri araçla Gaziantep'ten başka bir ile götüren şahıslara operasyon yapıldı. Durdurulan araçta göçmen kaçakçılığı organizatörü A.G., H.B. ve M.K. isimli şüpheli şahıslar ile yabancı uyruklu şahıslar suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı organizatörü A.G., H.B. ve M.K. isimli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlara ise el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon gaziantep Politika Güvenlik Jandarma 3-sayfa Göçmen Hukuk

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