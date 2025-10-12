Haberler

Gaziantep'te Kaçak Elektronik Ürün Operasyonu: 1.975.000 TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi

Gaziantep'te Kaçak Elektronik Ürün Operasyonu: 1.975.000 TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 1 milyon 975 bin TL değerinde gümrük kaçağı elektronik ürün ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin bir iş yerine yaptığı operasyonda 1 milyon 975 bin TL değerinde gümrük kaçağı elektronik ürün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, yürütülen fiziki ve teknik takip sonucu Şahinbey ilçesinde H.D. isimli şahsa ait işyerine baskın düzenlendi. İş yerinde yapılan aramalarda piyasa değeri toplam 1 milyon 975 bin TL olan gümrük kaçağı 87 adet cep telefonu, 91 adet şarj adaptörü, 189 adet şarj kablosu, 5 akıllı kol saati, 44 adet kablosuz kulaklık, 5 adet powerbank ve 2 adet telefon soğutucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çin'den tarihi rest! Trump'ın gümrük vergisi kararı sonrası ABD'yi açık açık uyardılar

Çin'den piyasaları sarsan karar sonrası ABD'ye tarihi rest
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak

Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırbistan'ın Dünya Kupası hayallerini eski Sivassporlu Manaj yıktı

Eski Sivaslı, yıldızlarla dolu o takımın Dünya Kupası hayalini bitirdi
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak

Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.