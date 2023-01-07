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Gaziantep'te kaçak çay baskını: 1 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te kaçak çay baskını: 1 gözaltı

Gaziantep'te bir iş yerine düzenlenen baskında çuvallar içerisinde saklanan toplam 1 ton 295 kilo kaçak çay ele geçirildi.

Gaziantep'te bir iş yerine düzenlenen baskında çuvallar içerisinde saklanan toplam 1 ton 295 kilo kaçak çay ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir iş yerine baskın düzenledi. Ekipler yaptığı aramada çuvallar içerisinde gizlenen toplam 1 ton 295 kilo kaçak çay ele geçirildi.

Ekipler iş yeri sahibini gözaltına alınırken, şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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