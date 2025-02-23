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Gaziantep'te Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 34 Bin 300 Litre Ele Geçirildi

Gaziantep'te Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 34 Bin 300 Litre Ele Geçirildi
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Gaziantep'te jandarma tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon 650 bin TL olan 34 bin 300 litre kaçak akaryakıt ile birlikte silahlar ve suç geliri paralar ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucunda piyasa değeri 1 milyon 650 bin TL olan 34 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, Nizip ilçesinde lojistik şirketi sahibi M.E. ve A.E. isimli şahısların gümrük kaçağı akaryakıt ticareti yaptığı tespit edildi. Şahıslara ait lojistik şirketi ve depolara baskın yapan ekipler, piyasa değeri 1 milyon 650 bin TL olan 34 bin 300 litre kaçak akaryakıt ile 3 adet tabanca, 7 adet şarjör, 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet şarjör, 1 adet pompalı tüfek ve şarjörü, 278 adet tabanca mermisi, 131 adet piyade tüfeği fişeği, 9 adet av tüfeği mermisi, 38 bin 800 TL suç geliri para, 18 bin 814 ABD doları suç geliri para ve 8 bin Irak Riyali suç geliri para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar M.E. ve A.E. hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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