Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonu

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep polisi tarafından yapılan çalışmalarda 2 bin 400 litre kaçak akaryakıt, 3 fiber tank ve 2 adet santrifüj ele geçirildi.

Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, 2 bin 400 litre kaçak akaryakıt, 3 adet fiber tank,2 adet santrifüj ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa