Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonu - Haberler

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Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonu

Gaziantep polisi tarafından yapılan çalışmalarda 2 bin 400 litre kaçak akaryakıt, 3 fiber tank ve 2 adet santrifüj ele geçirildi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep polisi tarafından yapılan çalışmalarda 2 bin 400 litre kaçak akaryakıt, 3 fiber tank ve 2 adet santrifüj ele geçirildi.

Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, 2 bin 400 litre kaçak akaryakıt, 3 adet fiber tank,2 adet santrifüj ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı, Akaryakıt, Gaziantep, 3. Sayfa, Haberler

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