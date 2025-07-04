Gaziantep'te Jandarmaya Saldırı: 4 Yaralı

Gaziantep'te Jandarmaya Saldırı: 4 Yaralı
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Gaziantep'te bir kaza sonrası yolu kapatan aracın jandarma ekipleri tarafından çekilmek istenmesi, araç sahiplerinin jandarmaya bıçak ve taşlarla saldırmasına neden oldu. Olayda 4 jandarma personeli yaralandı, 5 saldırgan gözaltına alındı.

Gaziantep'te kaza yapıp devrilen aracı yolu kapattığı için çektirmek isteyen jandarma ekiplerine yabancı uyruklu olduğu öğrenilen araç sahipleri bıçak ve taşlarla saldırdı. Olayda 4 jandarma personeli yaralandı.

Olay, Gaziantep'in Nurdağı İlçesine bağlı Gözlühöyük Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. iddiaya göre, Nurdağı ilçesinin Gözlühöyük Mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, A.Ö.A (18) isimli kontrolündeki Estonya EE 550 - DT plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu şarampole girdikten sonra devrilerek yan yattı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen aracı kullanan sürücü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekibinin yolu kapatan aracın çekici ile yoldan çekilmesi kararı üzerine kaza yapan araçta bulunan yabancı uyruklu olduğu belirlenen şahıslar, jandarma trafik ekibine saldırdı. Jandarma taş, bıçak ve sopalarla saldırıldığı bilgisi üzerine olay yerine jandarma asayiş timi de yönlendirildi.

Saldırıda 4 jandarma personeli hafif şekilde yaralanırken, 5 saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Yaralılar olay yerinden ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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