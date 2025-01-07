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Gaziantep'te jandarmanın hırsızlık operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te jandarmanın hırsızlık operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı
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Gaziantep'te jandarma ekiplerince hırsızlık olaylarına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına 30 şüpheli şahıstan 1'i tutuklandı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince hırsızlık olaylarına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına 30 şüpheli şahıstan 1'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çok sayıda operasyon yapıldı. Aralık ayı içerinde Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde icra edilen operasyonlarda 21 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili 30 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 30 şüpheli şahıstan 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlar çerçevesindeki aramalarda 550 bin TL değerinde ziynet eşyası, 11 bin 610 metre kablo, 3 kilo 720 gram zeytin, 15 adet küçükbaş hayvan, 11 adet bağ/bahçe malzemesi, 2 adet motorlu araç, 7 adet elektronik malzeme, 13 bin 800 TL para, çeşitli muhtelif eşyalara el konularak malzemeler sahiplerine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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