Gaziantep'te Jandarmadan Traktör Sürücülerine Trafik Semineri

Gaziantep'te Jandarmadan Traktör Sürücülerine Trafik Semineri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te jandarma, 170 traktör sürücüsüne trafik güvenliği seminari verdi. Sarı ikaz lambası ve reflektör kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı ve reflektör dağıtıldı.

Gaziantep'te Jandarma ekipleri tarafından 170 traktör sürücüsüne "sarı ikaz lambası kullanma, traktör römorklarında bulunması zorunlu olan reflektör ve robs demiri kullanımının trafik kazalarındaki önemi" hakkında trafik semineri verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri tarafından, traktörlerin karayollarında seyri sırasında görünürlüğü artırmak ve güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla, Oğuzeli ilçesinde 170 traktör sürücüsüne "sarı ikaz lambası kullanma, traktör römorklarında bulunması zorunlu olan reflektör ve robs demiri kullanımının trafik kazalarındaki önemi" hakkında trafik semineri verildi.

Eğitim sonrası reflektör bulunmayan traktör römorklarına reflektör dağıtılarak, vatandaşların reflektör kullanımının önemi ve farkındalığı amacıyla bilgilendirmelerde bulunuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Beşiktaş, Gedson Fernandes'i sattı

Beşiktaş, Gedson Fernandes'i sattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılamıştı! Şimdi 'Kim Milyoner Olmak İster?' kazancıyla konuşuluyor

Bütün ülkenin konuştuğu genç kız milyonerde! İşte kazandığı para
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.